07 ноября 2023, 17:15
Общество

Десять водителей отстранили от управления в Петрозаводске в выходные

В Госавтоинспекции подвели итоги своей работы в праздники

В прошедшие выходные в Петрозаводске от управления транспортом были отстранены десять водителей. Об этом рассказали в ГИБДД карельской столицы.

На улицах города были выявлены шестеро пьяных водителей. Еще четыре человека сели за руль, не имея водительских прав. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции попросили горожан оказывать содействие в выявлении нетрезвых автомобилистов и сообщать о них по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
пьяный водитель
езда без прав
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