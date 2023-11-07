Десять водителей отстранили от управления в Петрозаводске в выходные

В прошедшие выходные в Петрозаводске от управления транспортом были отстранены десять водителей. Об этом рассказали в ГИБДД карельской столицы.

На улицах города были выявлены шестеро пьяных водителей. Еще четыре человека сели за руль, не имея водительских прав. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, их транспортные средства отправлены на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции попросили горожан оказывать содействие в выявлении нетрезвых автомобилистов и сообщать о них по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска