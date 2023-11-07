В Карелии назвали «урожайный» на детей день

В среднем в Республиканском перинатальном центре им. К.А. Гуткина ежедневно рожают до 8-10 женщин, сообщили в карельском минздраве. Бывают дни, когда количество падает до 5-6 в день или наоборот возрастает до 15-17.

«Урожайным» днем в октябре стало 17 число. В этот день на свет появились 17 малышей – девять мальчиков и восемь девочек.

Всего за октябрь в учреждении произошли 273 родов, за десять месяцев – 3019, это на 5 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. // фото «Петрозаводск говорит»