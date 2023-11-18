В воскресенье по Петрозаводску проедет «Сбормобиль»

Очередной рейс «Сбормобиля» состоится в Петрозаводске 19 ноября. У горожан примут вторсырье в разных районах. Волонтеры запланировали 23 остановки, сообщили в группе проекта ВКонтакте.

Принимают макулатуру, стекло, пластиковые бутылки и флаконы, чистые канистры от напитков и бытовой химии, с маркировкой 1 (PET) 2 (HDPE), ведерки с маркировкой 5 и крышки от них, крышечки от бутылок с соком, молоком, кефиром, пивом, водой и т.д., основания от молочных пакетов, в которые вкручиваются крышки, пленку стрейч, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4.

Организаторы просят сплющивать пластиковое вторсырье для уменьшения объема. Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». // фото: freepik.com