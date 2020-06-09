09 июня 2020, 18:15
Вводится дополнительный рейс между Петрозаводском и Костомукшей
Автобусы большой вместимости свяжут столицу Карелии с северным городом с 10 июня
С 10 июня вводится дополнительный автобусный рейс из Петрозаводска через Сегежу до Костомукши. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».
Автобус будет отправляться из Петрозаводска в 21:30. Из Сегежи этот рейс будет отходить в 1:30 ночи и к 6:30 утра он будет добираться до Костомукши.
В обратном направлении движение автобуса начнется с 11 июня. Из Костомукши он будет отправляться в 12:00, из Сегежи - в 17:00, в Петрозаводск автобус прибудет в 21:00.
Перевозки будет осуществлять предприятие «Карелавтотранс». На рейсах будут использоваться автобусы большой вместимости.