Вводится дополнительный рейс между Петрозаводском и Костомукшей

С 10 июня вводится дополнительный автобусный рейс из Петрозаводска через Сегежу до Костомукши. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».

Автобус будет отправляться из Петрозаводска в 21:30. Из Сегежи этот рейс будет отходить в 1:30 ночи и к 6:30 утра он будет добираться до Костомукши.

В обратном направлении движение автобуса начнется с 11 июня. Из Костомукши он будет отправляться в 12:00, из Сегежи - в 17:00, в Петрозаводск автобус прибудет в 21:00.

Перевозки будет осуществлять предприятие «Карелавтотранс». На рейсах будут использоваться автобусы большой вместимости.