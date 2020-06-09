Парфенчиков разрешил туристам приезжать в Карелию на короткое время

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о том, что туристы могут приезжать на турбазы Сортавальского, Питкярантского и Лахденпохского районов на короткий срок. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

С 8 июня краткосрочный отдых разрешен на базах с отдельно стоящими коттеджами и в зданиях с отдельными входами. Напомним, до этого туристы могли бронировать исключительно отдых на период от одного месяца.

Владельцы туркомплексов должны будут организовать доставку питания в номера или обустроить прием пищи на террасах и верандах. Гостям предоставят маски и антисептики. Сам персонал при этом должен работать в одноразовых халатах и обязательно в защитных лицевых экранах или очках.

С сегодняшнего дня, 9 июня, в республике для показа группам до 10 человек открываются все туристические объекты. Возобновляется работа парков культуры и отдыха. Разрешается работа спортивных площадок на открытом воздухе.