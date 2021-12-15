Введение QR-кодов для родителей в детсадах снова перенесли

Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в Карелии – одни из лучших в России. Поэтому в республике отменяют ряд ограничений, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В частности, власти перенесли срок введения QR-кода и других документов для посещения детсадов. Ранее предъявлять их обязали с 20 декабря, теперь решили, что до 15 января родители могут не беспокоиться и приходить к детям. Правда, для присутствия на утренниках эти документы все равно понадобятся.

Кроме того, разрешили проводить зрелищные и развлекательные массовые мероприятия на открытом воздухе без предъявления QR-кодов и ограничений по числу участников.

Многим организациям и предприятиям разрешили не требовать у гостей и посетителей QR-коды, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе. Для этого нужен паспорт коллективного иммунитета.

Речь идет о фитнес-центрах и бассейнах; гостиницах, хостелах, турбазах и других объектах размещения; ресторанных двориках, фуд-кортах в торговых центрах; библиотеках, музеях, театрах, концертных залах, клубах, дворцах и домах культуры; организациях сферы развлечений и отдыха.

Наполняемость залов в кинотеатрах увеличат с 50 до 75 процентов. Если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета, но владелец принял решение проверять QR-коды, ограничение по наполняемости снимается.

При этом справка об отрицательном ПЦР-тесте теперь действительна в течение 48 часов. Это требование федерального Роспотребнадзора.

Напомним, в Карелии обоими компонентами вакцины от ковида привиты 64 процента населения, первым компонентом – более 70 процентов. // Фото: Lukas/unsplash.com