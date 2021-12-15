На Кукковке вырубили маленькие елки, это сделали городские власти

На беспокойство жителей Петрозаводска по поводу вырубленных и брошенных на Карельском проспекте молодых елок отреагировал мэр. Владимир Любарский объяснил, что деревья убрали специально.

Ранее фотограф Дмитрий Беленихин разместил на своей странице в соцсети фото уничтоженных елок и задал ряд резонных вопросов.

В частности, горожанин поинтересовался, почему елки бросили и не вывозят или не отдали бесплатно жителям Петрозаводска перед Новым годом.

Любарский ответил, что до окончания года подрядчик вывезет срубленные деревья и уберет пни. Что касается причины сноса молодых елок, она кроется в необходимости обеспечить лучшую видимость дорожного движения. Нужно увеличить угол обзора в этом месте, пояснил мэр.