Некоторым ресторанам разрешили при входе не проверять QR-коды

При входе во многие заведения общественного питания в республике не станут проверять наличие у посетителей QR-кодов. Соответствующее распоряжение издал глава региона Артур Парфенчиков во вторник, 14 декабря.

Однако оно касается не всех кафе, баров и ресторанов. Послабления сделали только для тех заведений, которые получили паспорта коллективного иммунитета.

В постановлении сказано, что они вправе сами принимать решение о проверке QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе либо отрицательных результатов ПЦР-тестов. // Фото: Claudio Schwarz/unsplash.com