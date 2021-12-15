15 декабря 2021, 10:32
Некоторым ресторанам разрешили при входе не проверять QR-коды
Глава Карелии распорядился дать ряду предприятий общепита послабления
При входе во многие заведения общественного питания в республике не станут проверять наличие у посетителей QR-кодов. Соответствующее распоряжение издал глава региона Артур Парфенчиков во вторник, 14 декабря.
Однако оно касается не всех кафе, баров и ресторанов. Послабления сделали только для тех заведений, которые получили паспорта коллективного иммунитета.
В постановлении сказано, что они вправе сами принимать решение о проверке QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе либо отрицательных результатов ПЦР-тестов. // Фото: Claudio Schwarz/unsplash.com