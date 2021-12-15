Еще две аварии произошли на водопроводе в Кеми, их устранили

Ремонтировать водопровод все еще продолжают в Кеми. На этот раз устранили две аварии, сообщил министр ЖКХ, строительства и энергетики РК Виктор Россыпнов.

Крупный прорыв случился около дома № 115 на шоссе 1 Мая, еще один – на проспекте Пролетарском. Благодаря ликвидации этих аварий удалось снизить расход подаваемой в городскую сеть воды, повышается давление.

Россыпнов призвал жителей сообщать о плохом напоре в ЕДДС или ему лично.

В Кемском районе начал выездную проверку республиканский Госкомитет по жилищному надзору. Он выяснит, правильно ли содержат внутридомовые сети.

Напомним, авария на водопроводе в Кеми произошла еще в ноябре, устранить ее оперативно не получилось, жители почти полмесяца были без водоснабжения, а теперь жалуются на проблемы с напором. // Фото: источник