Еще четверо жителей Карелии скончались от коронавируса

На 15 декабря в Карелии зарегистрированы 87078 инфицированных коронавирусом, в том числе 10612 детей. За минувшие сутки выявили 219 зараженных, 21 из них – дети.

Непривитых среди вновь инфицированных 211, то есть 96,3 процента.

Лечение в ковидных стационарах получают 707 пациентов, в состоянии средней тяжести из них находятся 639 человек, в тяжелом – 64, никто не был вакцинирован.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных. Выздоровели с начала пандемии 82140 человек, за последние сутки – 217.

За сутки зарегистрированы еще четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1135 человек. // Фото: Vladimir Fedotov/unsplash.com