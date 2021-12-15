Главу администрации сельского поселения в Карелии два раза оштрафовали

Суд в Беломорском районе обязал администрацию Сосновецкого поселения обеспечить мощностью резервные источники электроснабжения для бесперебойной работы нескольких котельных в поселке Пушной. Но местные власти так и не исполнили это решение, поэтому их наказали дважды, сообщили в УФССП по РК.

Согласно исполнительному документу, администрация должна была дать резервные мощности для электробойлерной №5; котельных №№ 2, 4 и 6, а также для электрокотельной.

Однако делать это чиновники не торопились, поэтому судебные приставы оштрафовали главу администрации на 15 тысяч рублей.

Штраф он вовремя не оплатил, поэтому его наказали снова – на этот раз оштрафовали уже на 30 тысяч рублей. // Фото: Peter Herrmann/unsplash.com