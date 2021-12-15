Приезжающим в Карелию учителям заплатят по миллиону рублей

В 2022 году Минобр Карелии собирается привлечь в республику 15 учителей из других регионов. Они приедут по программе «Земский учитель», напомнил министр образования Дмитрий Голубев.

Он сообщил, что утвердил список вакансий в школах населенных пунктов республики, где население не превышает 50 тысяч человек.

В Карелии под этот критерий не попадает лишь Петрозаводск, соответственно, все остальные населенные пункты могут привлекать педагогов по федеральной программе.

Ее победители получат единовременно миллион рублей, которые смогут потратить как угодно, без всякой отчетности. Но учителя должны будут отработать в выбранной школе как минимум пять лет. // Фото: Ivan Aleksic/unsplash.com