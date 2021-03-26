Второй сезон сериала «Эпидемия» снимет новая команда

Второй сезон сериала «Эпидемия» снимет новая творческая команда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Основное изменение связано с позицией режиссера. Вместо Павла Костомарова проектом будет руководить Дмитрий Тюрин. Специалист назвал себя фанатом первого сезона и мгновенно согласился на поступившее ему предложение снять продолжение сериала.

Второй сезон будет сильно отличаться от первого, так же как чистилище отличается от ада. Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире. Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы,

- рассказал Тюрин.

Отмечается, что съемки новых эпизодов еще не начались, идет подготовка. О дате выхода второго сезона на экраны также пока ничего не известно.

Напомним, в Карелии сейчас идет набор массовки для съемок в новых сериях «Эпидемии».

Первый сезон «Эпидемии» стартовал в ноябре 2019 года. В 2020-м проект был продан стриминговому сервису Netflix. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей, также его одобрил Стивен Кинг.

Главные герои первого сезона пытались спастись от вируса, убивающего за несколько дней. Убежище две семьи из Москвы и Подмосковья искали на отдаленном острове в Карелии.