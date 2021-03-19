В Карелии ищут людей в массовку для нового сезона «Эпидемии»

В апреле в Карелию вновь приедут столичные кинозвезды, сообщает сайт stolicaonego.ru.

На территории республики будут снимать второй сезон мега-популярного сериала «Эпидемия».

На съемки эпизода про деревню сектантов-родноверов понадобится массовка — то есть обычные люди для съемки массовых сцен.

В апреле к вам приедем снимать серию из второго сезона сериала "ЭПИДЕМИЯ".

как всегда оставляйте свои анкеты.

Запись в группе: https://vk.com/russupactors

Запись в обсуждении: https://vk.com/topic-191425887_47412305,

– пишет ассистент по актерам второго плана Валентина Аверьянова.



В связи со спецификой сцены ищут длинноволосых мужчин с усами или бородой и женщин с натуральным цветом волос и "без признаков современности": без татуировок, пирсинга, нарощенных ресниц. Дети тоже нужны. О месте съемок пока не сообщается.

Первый сезон «Эпидемии» был снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» и рассказывает о вирусе стремительно уничтожающем человечество. Сериал завоевал популярность у зрителей, а платформа Netflix даже закупила его для реализации.

Фото с сайта e.profkiosk.ru