1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины из России, который был принят по поручению президента России Владимира Путина.

В конце октября 2020-го Путин резко раскритиковал ситуацию в лесной отрасли.

«Главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся: любой ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти. И не растёт — ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов»,

— сказал президент.

В связи с этим он поручил запретить с 2022 года вывоз необработанной древесины — «кругляка». За выполнением поручения он поручил следить, кроме прочего, и таможне.

Между тем, в 2021 году, по данным «Рослесинфорга», Россия поставила рекорд по экспорту необработанной древесины. // Фото: Pexels / Pixabay