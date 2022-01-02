В России выросли акцизы на топливо и минимальная цена на сигареты

С 1 января 2022 года в России выросли акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Ставка акцизов выросла на 4 процента. Акциз на бензин класса «Евро 5» вырос с 13 262 до 13 793 рублей за тонну, на дизель — с 9188 до 9556 рублей за тонну.

По информации Росстата, в 2021 году бензин в стране подорожал на 8,7 процента.

Поскольку цена топлива автоматически попадает в цену практически всех товаров, можно ожидать изменения всех ценников в магазинах.

Кроме того, правительство с 1 января повысило минимальную цену на сигареты. Она увеличилась с 108 до 112 рублей за пачку. Теперь продавать сигареты дешевле этой цены запрещено. Рост цены связан с ростом цены акцизов на 4 процента в 2022 году.