В Карелии подешевели огурцы, но подорожали помидоры, капуста и морковь

Специалисты Карелиястат рассказали, что подорожало. А что подешевело за неделю. С 21 по 27 декабря в Карелии на 9,4% подешевели свежие огурцы. За неделю в цене выросли помидоры, рост составил 5,9%. Также подорожали белокочанная капуста (5,6%), морковь (2,4%), репчатый лук (1,3%).

На 1,5-3,3% подросли в цене вермишель, сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса, свинина (кроме бескостного мяса), черный байховый чай, пшено. На 1% подешевели консервы фруктовоягодные для детского питания и мороженая рыба. Цены изменились и на бытовую технику. Например, телевизор стал дешевели на 0,8%.

Сухие корма для животных стали стоить дороже на 2,6%. На 1,7% подорожал корвалол. Дизельное топливо стало стоить дороже на 0,4%. Перед новогодними праздниками на 2,2% выросла в цене стоимость номера в двухзвездочной гостинице. (фото pixabay.com, congerdesign)