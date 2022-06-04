Встречи с гадюками участились на юге Карелии

Сразу несколько гадюк в последние дни встретили жители Питкярантского района. Об этом сообщает паблик ВК КАРЕЛФОРНИЯ NEWS, сопровождая пост фотографиями.

При выходе в лес стоит помнить не только о клещах, которые уже покусали больше 500 человек в республике, но и о ядовитых змеях, которые могут оказаться под ногами, предупреждают местных жителей. Правда, в комментариях пользователи отмечают, что пресмыкающихся просто не стоит трогать, тогда и они ведут себя не агрессивно.

Однако сотрудники регионального МЧС напоминают не терять бдительность и предостерегают о том, что при укусе развиваются боль, отек и кровоизлияния. У пострадавшего может возникнуть тошнота и озноб, повыситься температура. Наблюдается возбуждение и судороги. Смерть может наступить уже через 30 минут, но иногда - через сутки и даже более. Фото: vk.com/karelfornianews.