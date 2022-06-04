04 июня 2022, 12:16
Общество

В Карелию пришло лето — короткое, но малоснежное

Петрозаводчанин открыл купальный сезон. Это случилось зимой

А у нас лето! И кто бы что ни говорил, оно радует нас свежей листвой, лучистым солнышком, посвежевшими прохожими, скинувшими теплые шкурки.

Хотя, житель Петрозаводска Василий не ждет тепла — он доволен любой погодой, и чем холоднее в озере вода — тем лучше: Василий купается каждый день круглый год. 

«Энергия, бодрость, просто люкс!», - 

отметил выбравшийся на берег довольный петрозаводчанин.

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