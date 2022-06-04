В Карелии добровольно сдали 21 единицу огнестрельного оружия

Правоохранители республики за прошедшую неделю провели 177 проверок по сохранности огнестрельного оружия, находящегося у граждан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия»,

- рассказали сотрудники ведомства.

Также росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях, одно ружье изъято за нарушение законодательства. Фото: 10.rosguard.gov.ru.