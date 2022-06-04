04 июня 2022, 11:18
В Карелии добровольно сдали 21 единицу огнестрельного оружия
Правоохранители проверили 177 владельцев охотничьих атрибутов
Правоохранители республики за прошедшую неделю провели 177 проверок по сохранности огнестрельного оружия, находящегося у граждан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия»,
- рассказали сотрудники ведомства.
Также росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях, одно ружье изъято за нарушение законодательства. Фото: 10.rosguard.gov.ru.