03 июня 2022, 19:11
ФСБ провела антитеррористические учения в Петрозаводске
Учебное мероприятие на территории таможни прошло на высоком уровне
1-2 июня в Петрозаводске прошли антитеррористические учения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК.
Мероприятие состоялось на территории Карельской таможни. Сотрудники различных ведомств отработали комплекс мер по локализации угрозы террористического акта на объекте органов государственной власти.
В ФСБ отметили, что учения прошли на высоком уровне. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность защищать безопасность граждан. Фото УФСБ по РК