ФСБ провела антитеррористические учения в Петрозаводске

1-2 июня в Петрозаводске прошли антитеррористические учения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК.

Мероприятие состоялось на территории Карельской таможни. Сотрудники различных ведомств отработали комплекс мер по локализации угрозы террористического акта на объекте органов государственной власти.

В ФСБ отметили, что учения прошли на высоком уровне. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность защищать безопасность граждан. Фото УФСБ по РК