Вакансия мирового судьи открыта в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии. Сообщение опубликовано на сайте Петрозаводского городского суда.

В столице Карелии ищут мирового судью для судебного участка №12.

Документы от кандидатов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в республике Карелия, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей республики Карелия.

Заявления будут приниматься до 5 июля. Справки по телефону: (8142) 790-287. Фото: pexels.com