03 июня 2022, 18:24
Вакансия мирового судьи открыта в Петрозаводске
Документы от кандидатов на престижную должность принимают в столице Карелии до 5 июля
Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии. Сообщение опубликовано на сайте Петрозаводского городского суда.
В столице Карелии ищут мирового судью для судебного участка №12.
Документы от кандидатов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в республике Карелия, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей республики Карелия.
Заявления будут приниматься до 5 июля. Справки по телефону: (8142) 790-287. Фото: pexels.com