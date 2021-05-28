Всероссийский конгресс библиотек в Петрозаводске оказался крупнейшим

Всероссийский библиотечный конгресс завершился в Петрозаводске. Как сообщили в Петрозаводском государственном университете, насыщенная программа форума включала в себя заседания 31 секции.

В ходе конгресса прошло шесть заседаний круглых столов и множество семинаров. Секции работали на разных площадках в очно-дистанционном формате.

Подводя итоги конгресса, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев отметил, что ни один конгресс не собирал такой большой аудитории, которая будет расширяться благодаря видеозаписям.

«У нас никогда не было такого широкого представительства регионов и столь широкого международного участия»,

- подчеркнул Афанасьев.

Избранные доклады участников всероссийского библиотечного конгресса в 2021 году планируется выпустить в издательстве ПетрГУ отдельной книгой. (фото: petrsu.ru)