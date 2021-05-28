Петрозаводчане смогут пообщаться с кураторами районов по телефону

Сити-менеджер анонсировал проведение прямых линий с кураторами районов Петрозаводска. Об этом мэр Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети.

Так, 31 мая заявлено несколько прямых линий. В частности, с 15 до 16 часов линия с заммэра – руководителем аппарата Дианой Евстигнеевой (Соломенное, Пески, Сулажгора, Рыбка, Железнодорожный район), телефон: 71-33-05;

с 16 до 17 часов – заммэра - председателем комитета соцразвития Иконниковой (Голиковка, Зарека), телефон: 71-33-07;

с 16 до 17 часов - председателем комитета экономразвития Эдуардом Марченко (Ключевая, Каменный Бор, Птицефабрика, Сайнаволок, мкр. Университетский Городок), телефон: 71-33-32;

с 17 до 19 часов – с замглавы - председателем комитета финансов Еленой Логиновой (Первомайский район, Октябрьский район, Тепличный район), телефон: 71-33-22.

1 июня с 10 до 11 часов прямую линию проведет первый замглавы Инны Колыхматова (Центр), телефон: 71-33-42;

2 июня также анонсировано несколько прямых линий - с 15 до 16 часов - замглавы - председателем комитета ЖКХ Андреем Бекелевым (Перевалка, Древлянка), телефон: 71-33-13;

С 17 до 18 часов – замглавы - председателем комитета градостроительства и землепользования Евгением Перов (Кукковка, Сулажгорский Кирпичный Завод, Томицы), телефон: 71-33-16.

У каждого куратора также есть электронная почта для каждого района в отдельности. Адреса можно посмотреть здесь.