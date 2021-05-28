Мэрия предлагает собственникам самостроя освободить земельные участки

Городская администрация предлагает собственникам незаконно установленных объектов освободить земельные участки, говорится на сайте мэрии.

Данное обращение относится к владельцам контейнеров, расположенных на улице Архипова в районе гаражного кооператива «Сампо-1», которым необходимо до 9 июня самостоятельно освободить занятые земельные участки.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленных торговых палаток на улице Древлянка, 18 своими силами до 8 июня демонтировать и вывезти нестационарные объекты.

Помимо этого, освободить земельный участок необходимо собственнику гаража, расположенного на улице Свердлова, 23. Демонтировать объект владельцу предлагается собственными силами до 11 июня.

Демонтаж необходимо произвести в течение двух недель с момента размещения на объектах соответствующего требования. // Фото: petrozavodsk-mo.ru