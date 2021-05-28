В России готовится новая Красная книга

Минприроды России планирует выпустить в этом году обновленную версию Красной книги. Как пишет «Парламентская газета», об этом сообщил руководитель министерства Александр Козлов, уточнив, что в России есть 13 видов животных, которым грозит исчезновение.

«Надеемся, что все сложится удачно и мы сможем выпустить обновлённую книгу уже в этом году. Это крайне важно. Данные из неё не обновлялись уже больше 20 лет»,

— подчеркнул Козлов.

По словам министра, в 2020 году охранную книгу дополнили новыми видами, туда включили 29 птиц и 14 млекопитающих. Среди впервые попавших в Красную книгу - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Кроме этого, в книгу занесли 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник и малый веретенник. (фото: culture.ru)