Научные сотрудники стали зарабатывать в Карелии больше всех

Раскрыты сферы, сотрудники которых получают в Карелии самые высокие зарплаты. Об этом сообщил Карелиястат.

Так, в марте 2021 года, по статистике, наибольшие средние зарплаты зафиксированы в отрасли научных исследований и разработок. Там платили, в среднем, 74 166 рублей.

На втором месте финансы и страхование с зарплатой 72 152 рубля за март. На третьей позиции работники, трудящиеся в сфере добычи полезных ископаемых (71 742 рубля).

Также высокие зарплаты на производстве машин и оборудования (67 114 рублей), в отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (64 144 рубля) и на производстве химических веществ и химических продуктов (63 864 рубля).

Самые маленькие зарплаты в марте - у работников гостиниц и предприятий общественного питания. Они получили, в среднем, всего 27 426 рублей. Фото panoramapro.ru