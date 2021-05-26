У районов Петрозаводска появились свои кураторы

Мэр Петрозаводска решил закрепить кураторство за районами столицы Карелии. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети. Заместитель градоначальника будут следить за обстановкой на закрепленных территориях.

Как считает глава города, «взаимодействие депутатов Петросовета с кураторами также даст дополнительный эффект».

Кураторы проведут серию горячих линий для жителей своих районов. Так, куратором центра стала Инна Колыхматова; Перевалки и Древлянки – Андрей Бекелев; в Соломенном, Песках, Сулажгоре, Рыбке и Железнодорожном районе – Диана Евстигнеева; на Голиковке и Зареке – Любовь Иконникова; Первомайского и Октябрьского районов, Тепличного – Логинова; Ключевой, Каменного Бора, Птицефабрики, Сайнаволока, Университетского городка – Эдуард Марченко; Кукковки, Сулажгороского кирпичного завода и Томиц – Евгений Перов. (фото advantour.com)