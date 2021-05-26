26 мая 2021, 15:23
Соцсети

У районов Петрозаводска появились свои кураторы

Любарский закрепил своих семерых заместителей за различными территориями столицы Карелии

Мэр Петрозаводска решил закрепить кураторство за районами столицы Карелии. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети. Заместитель градоначальника будут следить за обстановкой на закрепленных территориях.

Как считает глава города, «взаимодействие депутатов Петросовета с кураторами также даст дополнительный эффект».

Кураторы проведут серию горячих линий для жителей своих районов. Так, куратором центра стала Инна Колыхматова; Перевалки и Древлянки – Андрей Бекелев; в Соломенном, Песках, Сулажгоре, Рыбке и Железнодорожном районе – Диана Евстигнеева; на Голиковке и Зареке – Любовь Иконникова; Первомайского и Октябрьского районов, Тепличного – Логинова; Ключевой, Каменного Бора, Птицефабрики, Сайнаволока, Университетского городка – Эдуард Марченко; Кукковки, Сулажгороского кирпичного завода и Томиц – Евгений Перов. (фото advantour.com)

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Соцсеть
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новости петрозаводска
владимир любарский
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