«Метеоры» летом свяжут Сортавалу и Валаам

С 29 мая по 28 августа из Сортавалы на Валаам будут ходить «Метеоры», сообщается на официальной странице администрации Сортавальского поселения.

Продажу билетов откроет компания РЖД. Расписание скоростного судна на подводных крыльях состыковано с поездами из Санкт-Петербурга, Москвы и пригородными поездами.

В любой железнодорожной кассе или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» можно приобрести единый проездной документ на остров Валаам.

«При покупке проездного документа по маршрутам: Москва - Валаам, Санкт-Петербург - Валаам или Петрозаводск - Валаам будет оформлен единый проездной документ. Место отправления «Метеора» – причал города Сортавала»,

- сообщается в паблике.

Стоимость проезда по маршруту в одну сторону варьируется от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления «Метеора» и экскурсионной программы по Валаамскому монастырю с обедом или без него. Для детей до 5 лет проезд бесплатный без занятия отдельного места. Для детей от 5 до 10 лет производится оплата 50% от стоимости билета. (фото vk.com)