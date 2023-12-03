"Карелиястат" рассказал о доходах, ценах, вкладах и прочности брака

Текст и фото: Антонина Кябелева

Недавно "Карелиястат" опубликовал статистический сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Карелия». Исследование занимает более двухсот страниц и подробно описывает разные аспекты нашей жизни. И хоть статистические данные характеризуют то, как мы прожили 2022 год, они не теряют актуальности и сегодня, так как позволяют понять главные тенденции.

Мы постарались выделить самые важные сюжетные линии этого объемного документа.

Оборот розничной торговли – одна из лакмусовых бумажек, характеризующих уровень благосостояния граждан. Внешне кажется, что все нормально. Оборот розничной торговли в Карелии в денежном выражении в последние пять лет неуклонно растет: 2018 год – 121,8 миллиарда рублей, 2021 год – 152,9 миллиарда рублей, 2022 год – 159,6 миллиарда рублей.

Но если сравнивать товарооборот в сопоставимых ценах, то в 2022 году, впервые за последние пять лет, произошло его снижение на 9,8%.

Раньше товарооборот, измеренный в сопоставимых ценах, ежегодно прибавлял от 1,5 до 5,1%. Максимальный рост за последние пять лет был зафиксирован в 2018 году (на 5,1%).

Напротив, в области общественного питания и сфере предоставлении услуг наметился рост. Оборот общественного питания вырос в 2022 году на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, а оборот платных услуг населению на 1,8%. Для общественного питания и платных услуг самым тяжелым стал 2020 года, когда из-за ковидных ограничений произошло снижение денежного оборота.

Индекс потребительских цен, как известно, в 2022 году продемонстрировал значительный рост.

Цены в декабре 2022 года выросли по сравнению с декабрем 2021 года на 11,8 %.

Согласно предварительным данным, денежные доходы населения республики в 2022 году тоже значительно увеличились – на 10,1%. Это самый высокий рост за последние пять лет.

В 2022 году продовольственные товары подорожали на 9 процентов. Заметнее всего, судя по официальной статистике, поднялись цены на мороженное – на 19,7 %. А вот яйца в прошлом году, напротив, подешевели на 11 %. Зато в 2023 году они «отомстили», уйдя в полный отрыв.

Непродовольственные товары повысились в цене на 15,1 %. В лидерах легковые автомобили, цена на которые подскочила на 27,7 %. А вот телерадиотовары продемонстрировали снижение в цене на 10 %.

Услуги подорожали в целом на 11 %. Снижения цен не зафиксировано ни в одной сфере.

Услуги в области зарубежного туризма за год подскочили в цене на 125,4 %, то есть больше, чем в 2 раза.

Медицинские услуги в 2022 году стали дороже на 16,3 %, а медицинские товары увеличились в цене на 9,9 %.

С 2018 года численность населения Карелии сократилась на 90,2 тысячи человек: с 618,1 тысячи человек в 2018 году до 527,9 тысячи человек в 2022 году.

Получается, что за пять лет мы потеряли 14,6% населения республики!

Усугубляет ситуацию и то, что население Карелии катастрофически стареет. На начало 2023 года в республике насчитывалось более 142 тысяч граждан старше 60 лет. Это почти 27% населения республики!

Если говорить в целом о пенсионерах, включая военнослужащих, то на 1 января 2023 года в Карелии проживали 74,9 тысячи мужчин, получающих пенсию, и 150,1 тысячи женщин, имеющих пенсию. При этом средний размер пенсии в зависимости от пола слегка отличается: мужчины в среднем получают 23,370 тысячи рублей, а женщины – 24,039 тысячи рублей. Численность работающих пенсионеров неуклонно снижается.

Если в 2019 году трудились 54,9 тысячи человек (23,1 % всех пенсионеров), то в 2023 году работают 45,3 тысячи граждан преклонного возраста (20,1 % общего количества пенсионеров).

За последние годы сократилось количество граждан, имеющих инвалидность, - с 64 385 человек в 2019 году до 56 274 человек в 2023 году. К сожалению, детей-инвалидов за последние пять лет стало значительно больше: рост на 17 %. В 2019 году в Карелии проживали 2 406 детей, имеющих инвалидность, а в 2023 году – 2 820 человек.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в республике снизилась с 70,6 года в 2018 году до 69 лет в 2022 году. Очевидно, что в данном случае свою роковую роль сыграла эпидемия коронавирусной инфекции. К примеру, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составляла и вовсе 67,3 года.

Число родившихся на 1000 человек, по предварительным данным, составило 8,2. Это самый низкий показатель начиная с 2018 года, когда он составлял 9,8.

Высоким остается и такой показатель, как число умерших на 1000 человек: 2018 году – 14,8, 2021 год – 20,6, 2022 год – 18,2.

На фоне сокращения численности населения Карелии существенно уменьшилось и количество безработных: с 27 тысяч человек в 2018 году до 17 тысяч человек в 2022 году.

Несмотря на то, что мы привыкли слышать о повышении уровня заработной платы в Карелии, статистика говорит об обратном. Реальная начисленная заработная плата на одного работника в 2021 году сократилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году – на 0,7%. Речь идет о том, что инфляционные процессы нивелируют повышение заработной платы. В 2022 году средняя зарплата в Карелии составила 56,458 тысячи рублей, а в 2021 году – 49,553 тысячи рублей.

Реальные денежные доходы населения республики в 2022 году были на 4 % ниже, чем и в 2020, и в 2021 годах.

Одновременно объем рублевых вкладов жителей Карелии на счетах Сбербанка России неуклонно растет. На конец 2020 года было 61,150 миллиарда рублей, 2021 года – 67,131 миллиарда рублей, 2022 года – 74,577 миллиарда рублей. Снижение почти на 10 миллиарда рублей было зафиксировано только в 2019 году, когда на конец года на вкладах оставалось 38,414 миллиарда рублей.

Инфляция повлияла на увеличение прожиточного минимума: с 14,467 тысячи рублей в месяц в 2021 году до 16,614 тысячи рублей в месяц в 2022 году, или на 14,8%.

Судя по данным "Карелиястата", сокращается количество граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума. В 2021 году в нищете пребывало 14,4% населения республики, а в 2022 году – 13%.

Число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за последние пять лет колеблется в диапазоне – от 6,1 до 7% общего количества семей.

Если верить официальной статистике, в Карелии растет и количество врачей, и число больничных коек в расчете на 1000 человек. Так, численность врачей увеличилась с 53 в 2021 году до 59 в 2022 году, а количество коек – с 76 в 2021 году до 83 в 2022 году.

Судя по количеству автомобилей, в Карелии с доходами у граждан не так уж все и плохо.

В 2021 году на 1000 жителей республики приходилось 403,2 автомобиля, а в 2022 году – уже 455,4 машины. Другими словами, за один год произошел рост почти на 13%.

Ничто так не укрепляет семью, как непростые времена, и ничто так ее не разрушает, как необходимость находится долгое время вместе в замкнутом пространстве. Такой, возможно, поверхностный вывод можно сделать, исходя из данных о количестве разводов.

На 100 браков максимально количество разводов пришлось на ковидный 2020 год (73,5). В 2022 году из 100 браков распадались только 58,5, а в более благополучных 2018 и 2019 годах соответственно 66,8 и 72,1.

В общем, общая картина получается, как модно говорить в последнее время, неоднозначная. Высокая инфляция, естественно, оказала влияние и на товарооборот, и на реальные доходы граждан, которые продемонстрировали снижение. Доходы граждан явно не догоняют инфляцию.

Одновременно банковские вклады населения заметно выросли, да и автомобилей в собственности у населения стало больше. Пенсионеры все чаще не желают трудиться, во всяком случае официально. Население республике постепенно стареет и сокращается, рождаемость падает, зато браки стали распадаться реже. Вот так и живем.