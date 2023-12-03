Названы улицы Петрозаводска, где очень плохо убирают снег

В жилищном надзоре озвучили районы Петрозаводска с конкретными улицами, где уже всего обстоят дела с уборкой снега.

Больше всего нарушений выявлено на Древлянке. Это улицы Хейкконена, Маршала Толбухина, проезды Вьюжный и Скандинавский, улица Петра Тикиляйнена, проезд Луганский, Лососинское шоссе, проезд Морозный.

Плохо с уборкой и на Кукковке – Вытегорское шоссе, улицы Энтузиастов, Ровио, Сортавальская, Балтийская, Генерала Судакова, Братьев Озеровых, Д.Тимашова. На Голиковке нарушения выявлены на Мерецкова, Станционной, Лесной, Варламова, Калинина, Загородная, проспекте Невского.

На Перевалке проблемными оказались ул. Муезерская, Пархоменко, Зеленая, Архипова, Чапаева, Фрунзе, Черняховского, Мичуринская. В центре хуже всего убирают Гоголя, Коммунальную, улицу Кирова, Лососинскую, Анохина. В Первомайском районе - Ведлозерская, ул. Шотмана, пр-кт Первомайский, ул. Железнодорожная; на Ключевой - Нойбранденбургская, ул. Ключевая, ул. Сегежская; в Сулажгоре – Жуковского и Пограничная; в Октябрьском – Краснофлотская, Советская, Мурманская; на Зареке – Коммунистов, Свирская; в Рыбке – Боровая. Госкомитет направил управляющим компаниям предупреждения.

В ноябре в жилищный надзор прилетело 92 жалобы от недовольных жителей Карелии. Все обращения были посвящены некачественной уборке снега. Львиная доля – 84 – пришлась на Петрозаводск. Следом шел Прионежский район – жаловались из Шелтозера и Заозерья, также в тройке лидеров – Сегежа. // фото «Петрозаводск говорит»