Все больше иностранцев посещают Россию

Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов в Россию стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной, а годовой прирост составил 64%. Гонконг, идущий в статистике отдельной строкой, занял второе место по Юго-Восточной Азии: его жители посещали Россию в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия и Япония.

Лидерами среди стран ближнего зарубежья стали Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. При этом Казахстан и Белоруссия продемонстрировали прирост за год на 23% и 12% соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки лидируют Объединенные Арабские Эмираты с приростом на 51%, на втором месте Турция. На третьем месте Израиль, который потерял 4%. В целом в 2024 году поток гостей из данного региона увеличился на треть относительно показателей 2023 года.

Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12% и составило 22% от общего числа иностранных абонентов. Тем не менее, отдельные страны показали рост: гостей из Болгарии в минувшем году оказалось больше на 123%, из Мальты — на 67%, из Италии — на 57%.

Регион тропической Африки, на который традиционно приходится менее полпроцента от числа зарубежных гостей, в 2024 году показал прирост роуминговой активности в 22%, причём по отдельным странам, таким как Кабо-Верде, Эфиопия и Нигер, отмечается рост в 5–6 раз, что, однако, объяснимо крайне малым числом гостей и эпизодичностью их поездок.

«Развитие партнерства с иностранными операторами дает возможность оставаться на связи нашим абонентам за пределами России и гостям нашей страны из более чем 200 государств и самоуправляемых территорий. На сегодня действует более 700 соглашений с иностранными мобильными операторами. При этом мы продолжаем расширять географию роуминга МегаФона и развивать качество услуг, делая голосовую связь и быстрый интернет доступными для гостей. В результате объем передачи данных иностранными абонентами в 2024 году превысил показатели допандемийного 2019 года»,

— говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина.

Фото: МегаФон