Депутаты выясняли, как упорядочить начисление зарплаты учителям

На заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ЗС РК, которое состоялось 12 февраля, депутаты разобрались в одном из самых болезненных для учителей вопросе о том, каким должен быть размер их заработной платы.

Исполняющая обязанности министра образования и спорта Карелии Наталья Кармазина подчеркнула необходимость совместными усилиями навести порядок в вопросе учительских зарплат. Важно также подключить федеральное министерство. С этим согласны Профсоюзы и Управление труда и занятости республики.

Дело в том, что осенью 2024 года Конституционный суд России запретил включать в состав основного заработка педагогов дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера. Кармазина отметила, что решение Конституционного суда выполнять надо, но однозначного механизма его применению на сегодня нет.

«Оплата труда педагогов должна быть жестко регламентирована. Только тогда можно будет сказать, что входит в стимулирующие выплаты, а что в основную работу»,

- сказала она.

Председатель парламентского комитета Татьяна Тишкова отметила, что вопрос о заработной плате учителей в Карелии стоит очень остро. По ее словам, поступает много обращений от учителей, которые не понимают, как им начисляют заработную плату, и из чего она складывается.

По мнению председателя КРО Профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Утицыной, муниципалитетам необходимо разработать примерное положение об оплате труда педагогов, которое затем ляжет в основу такого же положения в конкретном образовательном учреждении.

Такую работу, к примеру, провели в нескольких районах республики и в Петрозаводске, где на основе примерного положения, разработанного муниципалитетом, в каждом учебном заведении утвердили свое положение об оплате труда и упорядочили предусмотренные выплаты учителям.

Депутат Эмилия Слабунова уточнила, всем ли учителям Карелии пересчитали зарплату в соответствии с решением Конституционного суда России. «Процесс этот идет», - сказала Кармазина. По ее словам, порядок с зарплатой удалось навести в Петрозаводске и нескольких районах республики.

Татьяна Тишкова предложила вернуться к этому вопросу еще раз в рамках рабочего совещания с привлечением муниципалитетов.

Фото: ЗС РК