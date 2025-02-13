В Петрозаводске растет число аварий с участием пешеходов

В прошлом году на дорогах Петрозаводска значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По данным Госавтоинспекции города, рост составил 23 процента.

В результате этих аварий 91 пешеход получил травмы, а 8 человек погибли. Особое внимание привлекают происшествия на пешеходных переходах: там произошло 39 ДТП, в которых 2 человека погибли и 43 получили ранения.

Для снижения числа подобных инцидентов ГАИ Петрозаводска активно проводит разъяснительную работу с населением, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. // фото: ГАИ Петрозаводска