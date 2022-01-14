ВС признал законность постановления Роспотребнадзора о прививках

Жителям Карелии не удалось оспорить в суде высшей инстанции постановление руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович о прививках против коронавируса. В Верховный суд Карелии было направлено сразу несколько исков: один от предприятия сферы торговли, другой - от энергетика, которого отстранили от работы за отказ вакцинироваться.

Истцы просили признать постановление от 27 июня 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям» недействующим, поскольку оно нарушало их права, свободы и законные интересы.

Торговое предприятие просило суд отменить два требования постановления. Одно касалось обязательной вакцинации работников сферы торговли, а другое предписывало руководству предприятий организовать проведение прививок работникам в определенные сроки. Второй истец считал, что постановление противоречит федеральному законодательству и также просил признать его недействующим.

Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что Роспотребнадзор принял постановление в пределах представленных ему полномочий. Постановление было принято в соответствии с утвержденными 21 апреля 2020 года главным государственным санитарным врачом страны методическими рекомендациями.

ВС учел и то, что профилактическая прививка против коронавируса внесена в календарь профилактических прививок приказом Минздрава РФ, который также определил категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. К ним, в частности, относятся работники отраслей торговли и энергетики.

Как отметили в пресс-службе суда, постановление Роспотребнадзора не возлагает на предприятия обязанность осуществлять вакцинацию, не содержит норм об отстранении работников от исполнения трудовых обязанностей в случае отказа от вакцинации, об ответственности работодателей.

«Рассматривая иск жителя республики, суд пришел к выводу, что с учетом предусмотренной законом возможности получения отвода по медицинским показаниям, а также полного отказа от вакцинации в связи с принципом добровольности медицинского вмешательства, истцом не было представлено доказательств, свидетельствующих о нарушении оспариваемым Постановлением № 3 его прав и охраняемых законом интересов, в том числе свидетельствующих о наличии препятствий для отказа от вакцинации», - прокомментировали в пресс-службе суда иск энергетика. В итоге Верховный суд Карелии отказал истцам.