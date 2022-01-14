В Карелии завершен сезон охоты на лося

Сезон охоты на лося завершился в Карелии 10 января. До 20-го числа охотникам нужно сдать разрешения на добычу лося в карельское министерство природных ресурсов и экологии. Документ можно сдать лично, либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением и описью, сообщили в министерстве.

Если разрешение не вернуть вовремя, то охотнику грозит административная ответственность вплоть до лишения возможности охотиться от одного года до трех лет.

За охотничий период 2021-2022 года министерство выдало 324 разрешения на добычу лося. Из этого количества 313 - получили жители Карелии, 11 – охотники из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды. (фото vk.com)