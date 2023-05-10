Врио премьер-министра Финляндии сообщила о разводе с мужем

Санна Марин написала в своем аккаунте в соцсети, что разводится с Маркусом Ряйккененом. Супруги прожили вместе 19 лет, передает РИА Новости.

- Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь,

- сообщила она.

Также Марин отметила, что они остаются лучшими друзьями и хорошими родителями. Пара познакомилась в 18 лет, но поженилась они только около трех лет назад.

Напомним, в апреле финскому Марин передала президенту Саули Ниинисте прошение об отставке своего правительства. До назначения нового правительства она продолжает исполнять свои обязанности. // фото: Lehtikuva/Minttu Saarni/Reuters