10 мая 2023, 19:20
Врио премьер-министра Финляндии сообщила о разводе с мужем
Санна Марин написала в соцсети, что они с супругом расстались
Санна Марин написала в своем аккаунте в соцсети, что разводится с Маркусом Ряйккененом. Супруги прожили вместе 19 лет, передает РИА Новости.
- Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь,
- сообщила она.
Также Марин отметила, что они остаются лучшими друзьями и хорошими родителями. Пара познакомилась в 18 лет, но поженилась они только около трех лет назад.
Напомним, в апреле финскому Марин передала президенту Саули Ниинисте прошение об отставке своего правительства. До назначения нового правительства она продолжает исполнять свои обязанности. // фото: Lehtikuva/Minttu Saarni/Reuters