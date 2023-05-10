В Финляндии почти за 8 млн евро продают остров с военными укреплениями

Остров Ранки у границы с России продают в Финляндии. До 2015 года остров находился под управлением Сил обороны Финляндии, а затем перешел в частные руки.

Соседи Карелии предлагают купить кусок земли с военными укреплениями за 7,9 миллионов евро. О продаже острова в юго-восточной Финляндии сообщает РИА Новости со ссылкой на заблокированный в России финский новостной сайт Yle.

Владелец острова Ранки приобрел его восемь лет назад за 700 тысяч евро. Мужчина уверен, что ему удастся избавиться от него до конца года. По словам хозяина военного острова, на продажу выставлено 100 земельных участков, они зонированы, здания имеют геотермальное отопление. // фото freepik.com