05 февраля 2021, 15:31
Временные ограничения для транспорта введут из-за «Гипербореи-2021»
6 и 7 февраля автомобилистам карельской столицы нужно быть крайне внимательными
Из-за полюбившегося многими горожанами зимнего фестиваля «Гиперборея-2021» в центре Петрозаводска в субботу изменится схема движения транспорта.
6 февраля с 10 до 21 будет запрещен въезд на улицу Еремеева с улицы Куйбышева. На время фестиваля здесь будет организована пешеходная зона, которая затронет небольшие участки дорог на улице Еремеева, Онежской набережной и проспекте Ленина.
До 21 часов 7 февраля запрещена остановка транспорта вдоль Гиперборейского сквера со стороны Онежского озера, где расположены площадки с ледяными и снежными фигурами.
Водителей просят быть очень внимательными. (фото vk.com)