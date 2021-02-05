Временные ограничения для транспорта введут из-за «Гипербореи-2021»

Из-за полюбившегося многими горожанами зимнего фестиваля «Гиперборея-2021» в центре Петрозаводска в субботу изменится схема движения транспорта.

6 февраля с 10 до 21 будет запрещен въезд на улицу Еремеева с улицы Куйбышева. На время фестиваля здесь будет организована пешеходная зона, которая затронет небольшие участки дорог на улице Еремеева, Онежской набережной и проспекте Ленина.

До 21 часов 7 февраля запрещена остановка транспорта вдоль Гиперборейского сквера со стороны Онежского озера, где расположены площадки с ледяными и снежными фигурами.

Водителей просят быть очень внимательными. (фото vk.com)