05 февраля 2021, 15:31
Автоклуб 10 RUS

Временные ограничения для транспорта введут из-за «Гипербореи-2021»

6 и 7 февраля автомобилистам карельской столицы нужно быть крайне внимательными

Из-за полюбившегося многими горожанами зимнего фестиваля «Гиперборея-2021» в центре Петрозаводска в субботу изменится схема движения транспорта.

6 февраля с 10 до 21 будет запрещен въезд на улицу Еремеева с улицы Куйбышева. На время фестиваля здесь будет организована пешеходная зона, которая затронет небольшие участки дорог на улице Еремеева, Онежской набережной и проспекте Ленина.

До 21 часов 7 февраля запрещена остановка транспорта вдоль Гиперборейского сквера со стороны Онежского озера, где расположены площадки с ледяными и снежными фигурами.

Водителей просят быть очень внимательными. (фото vk.com)

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Метки: 
Онежская набережная
«Гиперборея-2021»
новости петрозаводска
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транспорт