Врачи СПИД-Центра обнадежили жителей Карелии. Не напрасно ли?

1 декабря отмечают Всемирный День борьбы со СПИДом. Только по официальным данным, двадцать лет назад в мире было 56 миллионов ВИЧ-инфицированных. Из них в России – четверть миллиона. В нашей республике насчитывалось 229 случаев выявленных зараженных. Первый больной был выявлен в 1994 году.

В Петрозаводске на улице Виданской открылся и располагается и сейчас Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Именно там, в этих лабораториях определяют, здоров ли пациент. И вот вердикт: тридцать анонимно обратившихся граждан убедились в том, что они здоровы. Кстати, там работал круглосуточно телефон доверия 74-30-00. Как уберечь себя и своих близких от «чумы 20 века»? На этот вопрос заместитель главного врача Центра Сергей Дудкин дал обнадеживающий ответ!

«Воздушно-капельным путем ВИЧ не передается. При рукопожатиях не передается. С посудой не передается. То есть ведите здоровый образ жизни, и вы никогда не заразитесь ВИЧ-инфекцией»,

- сообщил Дудкин.

Кстати, наш народ в начале 90-х и не проявлял особой заинтересованности или боязни к этому серьезному заболеванию. Возможно, именно поэтому поначалу число заболевших росло темпами, которые настораживали врачей и экспертов. Приходилось фиксировать всплески заболеваемости. Также никто не отменял и простой халатности – многоразовые шприцы, неправильно продезинфицированные в больницах, плохо обработанные инструменты дантистов или маникюрш. А ведь это тоже пути передачи инфекции.

Впрочем, нужно отметить, что динамика распространения болезни в Карелии пошла в том году на спад. Другая проблема – общество по-прежнему отторгало инфицированных. Это были персоны нон-грата. Поэтому девизом тогда было «живи сам, и дай жить другим».

И еще о новостях, касающихся здорового образа жизни, который так настоятельно рекомендовал вести доктор Дудкин. Во Дворце творчества детей и юношества подвели итоги футбольного сезона 2003 года. В разговоре о судьбе карельского футбола участвовали первые лица республики.

«В Петрозаводске дети тренировались на площадках, засыпанных щебнем и гравием. Мяч надо сачком ловить, иначе его не остановишь. Ну и кого там можно воспитать?», - сказал 11 ноября 2003 года в интервью газете «Спорт-экспресс» президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он точно знал, что говорил, потому что в том году он побывал в Карелии. Мы рассказывали об этом в нашей рубрике.

Его коллега из Карелии, президент Федерации футбола РК Александр Смирнов сообщил: «Русский футбол одержал некоторые победы, участвуя в международных и российских соревнованиях, так что я думаю, что итоги хороши. И количество лиг у нас просто-напросто растет!»

Глава Республики Карелия Сергей Катанандов критиковал состояние карельских футбольных полей. Владимир Собинский, который в те годы очень продвигал разные спортивные мероприятия на серьезный уровень, постарался всех успокоить: «Мы надеемся, что в следующем году начнется строительство нового футбольного поля, которое будет отвечать всем европейским стандартам. Мы надеемся, что это даст не только нам возможность играть на хороших футбольных полях, но и приглашать к нам в республику хорошие команды для проведения игр. Надеемся, что поля появятся не только в Петрозаводске, но и во всех районах Карелии». Пока же футбольные поля обустраивали в обычных дворах сами жители домов, мы рассказывали о таком случае в Петрозаводске.

Как раз незадолго до этого сменился собственник у Спортивно-культурного комплекса «Центр». Многие петрозаводчане полагали, что чемпионат Петрозаводска по мини-футболу проводится уже не будет. А это событие у нас очень любили. Собинский заверил, что договорится с новыми собственниками, календарь игр до лета сохранится, а вот дальше могут быть проблемы. Накануне состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу. Александр Смирнов решил прокомментировать это событие, выбрав поразительное сравнение: «Эти ребята, они сильно играют. Но мы не пьем португальский портвейн, так что наши ребята должны обыграть их. Все-таки русская водка сильнее португальского портвейна».

Таким было 1 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.