20 октября 2024, 17:25
Общество

Врачи рассказали об опасностях сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни негативно влияет на опорно-двигательный аппарат

Сидячий образ жизни может стать причиной больной поясницы, грыжи межпозвоночных дисков, так как в положении сидя мышцы ослабляются, суставы теряют подвижность. Об этом сообщает агентство «Прайм». 

В положении сидя кровообращение ухудшается, а питание тканей нарушается. Это может привести к серьезным деструктивным изменениям в позвоночнике и суставах. При длительном сидении позвоночник испытывает повышенную компрессию, из-за чего увеличивается риск грыж и протрузий дисков. Кроме этого, могут развиться застойные явления в тазобедренных и коленных суставах, что приведет к артрозу. 

Врач рекомендует делать полноценные тренировки, чтобы избежать серьезных последствий сидячего образа жизни. Но если такой возможности нет, то даже недолгая зарядка каждый час рядом с рабочим местом улучшит ситуацию. Фото: freepik

 

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