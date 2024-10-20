Врачи рассказали об опасностях сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни может стать причиной больной поясницы, грыжи межпозвоночных дисков, так как в положении сидя мышцы ослабляются, суставы теряют подвижность. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В положении сидя кровообращение ухудшается, а питание тканей нарушается. Это может привести к серьезным деструктивным изменениям в позвоночнике и суставах. При длительном сидении позвоночник испытывает повышенную компрессию, из-за чего увеличивается риск грыж и протрузий дисков. Кроме этого, могут развиться застойные явления в тазобедренных и коленных суставах, что приведет к артрозу.

Врач рекомендует делать полноценные тренировки, чтобы избежать серьезных последствий сидячего образа жизни. Но если такой возможности нет, то даже недолгая зарядка каждый час рядом с рабочим местом улучшит ситуацию. Фото: freepik