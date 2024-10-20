20 октября 2024, 15:33
В Сегеже энергетики предупреждают об отключении электроэнергии
На следующей неделе в Сегеже проведут ремонтные работы на энергообъектах
С 22 октября по 9 ноября, включая выходные, с 9:00 до 17:00 возможны кратковременные отключения электроэнерегии в поселке Каменный Бор. О предстоящих неудобствах сообщает пресс-служба Сегежского муниципального округа.
Ремонтные работы пройдут на энергообъектах ВЛ-6 кВ Л-14, Л-14-1, Л-14-2. Займется этим АО «Прионежская сетевая компания».
В поселке Каменный Бор на улицах Советская, Спортивная, Стахановская, Комсомольская, Набережная возможно будут кратковременные отключения электроэнергии. Фото: unsplash // Anthony Indraus