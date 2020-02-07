Врачи рассказала, кому не стоит употреблять семечки

Чрезвычайно популярные у жителей России семена подсолнечника могут оказать положительное воздействие на здоровье. Тем не менее, перед тем, как полакомиться семечками, стоит вспомнить о своих хронических заболеваниях, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Тамара Прунцева.

Главное достоинство подсолнечных семечек ‒ витамин E, которым богат этот продукт. В правильных количествах токоферол (витамин E) защищает клетки организма от старения, уверена врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

«Семечки - полезный продукт. Я рекомендовала бы употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей»,

- объяснила диетолог.

В то же время, по ее словам, не нужно забывать, что семена подсолнечника – это очень калорийный продукт.

«В 100 граммах сырых семечек содержится 600 калорий, а в жареных - 700 калорий. Из-за высокой калорийности и высокого содержания жира в продукте людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве»,

- предостерегла Тамара Прунцева.

Про семечки нужно забыть при ряде заболеваний, например, при панкреатите. А из-за высокого содержания меди семечки противопоказаны людям с болезнью Вильсона ‒ Коновалова (при этом наследственном недуге нарушается обмен в организме меди и медьсодержащих белков).