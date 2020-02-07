«Росконтроль» назвал лучший молотый кофе

Эксперты Союза потребителей «Росконтроль» провели исследование молотого кофе, сообщает Лента.ру. В тестировании участвовала продукция марок Jardin, «Жокей», Bushido, «Московская кофейня на паяхъ», Today, Egoiste и Movenpick.

Отмечается, что цвет образцов варьируется от коричневого до темно-коричневого, а кофе марки Today оказался слишком темным. Также в аромате «Московской кофейни на паяхЪ» определили «сухую пыль и дерево», которые не характерны для арабики. Что касается вкуса, то «Жокей» отличается выраженной горечью и горелым послевкусием, а Movenpick — повышенной кислотностью. Egoiste хорошо сбалансирован, отличается сливочным привкусом с нотками сухофруктов и молочного шоколада.

По ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7 процента кофеина в пересчете на сухое вещество, в образце Jardin его оказалось всего 0,25 процента. Кофе Jardin попал в список товаров с замечаниями. Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке. Самую высокую дегустационную оценку заработал Egoiste, самую низкую — «Московская кофейня на паяхъ».