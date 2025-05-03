Врачи порекомендовали продукты с большим содержанием витамина С

Барбадосская вишня, слива какаду, плоды шиповника и клубника содержат большое количество витамина С. Также врачи отмечают, что аптечный витамин С усваивается хуже, чем натуральный, об этом сообщает РИА Новости.

Витамин C можно получить из продуктов животного происхождения. Например, из печени, кумыса, кобыльего молока. Также важна степень измельчения продукта. Чем сильнее нарезан продукт, тем быстрее в нем разрушается витамин С.

Чтобы сохранить в продукте как можно дольше витамин С, его лучше хранить в холодильнике. Вакуумная упаковка также поможет в этом. © «Петрозаводск говорит»