В России мошенники научились подделывать штрафы

Мошенники от имени ГИБДД рассылают поддельные квитанции для уплаты штрафов за нарушение правил дорожной безопасности. Если водитель оплачивает такой штраф, то становится жертвой аферистов, об этом предупреждает ТАСС.

Лжеквитанция для уплаты штрафа приходит на почту водителя. В этом сообщение находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа. В таком случае обратить внимание на графу "получатель штрафа". Если там написано не Управления Федерального казначейства", то это мошенники.

Россиян просят быть бдительнее и перепроверять информацию. © «Петрозаводск говорит»