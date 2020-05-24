Врачи COVID-центра в Петрозаводске второй месяц не видят близких

ГТРК «Карелия» опубликовала репортаж из бывшего госпиталя для ветеранов войн, ныне реорганизованном под главную больницу Карелии для больных коронавирусом.

В центре находится несколько бригад, смена в «красной» зоне с больными длится шесть часов, затем перерыв и жизнь в «чистой» зоне. Но никто не выходит за пределы центра вот уже второй месяц.

Главная героиня репортажа - Маргарита Шеверталова, заведующая терапевтическим отделением Центра и мама двоих детей, рассказывает как далось ей решение работать в центре, каковы условия и настроения врачей.