24 мая 2020, 16:34
Врачи COVID-центра в Петрозаводске второй месяц не видят близких
Опубликовано видео, как живется врачам, запертым с больными коронавирусом
ГТРК «Карелия» опубликовала репортаж из бывшего госпиталя для ветеранов войн, ныне реорганизованном под главную больницу Карелии для больных коронавирусом.
В центре находится несколько бригад, смена в «красной» зоне с больными длится шесть часов, затем перерыв и жизнь в «чистой» зоне. Но никто не выходит за пределы центра вот уже второй месяц.
Главная героиня репортажа - Маргарита Шеверталова, заведующая терапевтическим отделением Центра и мама двоих детей, рассказывает как далось ей решение работать в центре, каковы условия и настроения врачей.