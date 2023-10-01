Врачей скорой помощи в дом пациента запустили пожарные – вскрыли дверь

Спасти человека в поселке Койвусельга Ведлозерского сельского поселения помогли врачам пожарные. Об этом сообщили в группе ОПС Пряжинского района ВКонтакте.

Это произошло 30 сентября, в субботу, в экстренные службы в 16:46 позвонили медики. На место ЧП выехал личный состав пожарной части № 49 Ведлозера.

Они вскрыли дверь в доме на Пролетарской улице и впустили к пациенту врачей. Человеку смогли вовремя оказать необходимую помощь. // фото: ОПС Пряжинского района