30 сентября 2023, 18:57
Происшествия

Массовая авария в центре Петрозаводска попала на видео

Несколько автомобилей столкнулись на улице Куйбышева

Сегодня в 17:12 в Петрозаводске на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина произошла массовая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Куйбышева, не успел затормозить и влетел в стоявшие на перекрестке машины. Пострадали три или четыре транспортных средства.

В результате ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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Петрозаводск
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