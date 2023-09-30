Массовая авария в центре Петрозаводска попала на видео

Сегодня в 17:12 в Петрозаводске на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина произошла массовая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Куйбышева, не успел затормозить и влетел в стоявшие на перекрестке машины. Пострадали три или четыре транспортных средства.

В результате ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»