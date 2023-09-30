Жилой дом полыхал ночью в Карелии

Минувшей ночью в поселке Муезерский произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 2:23. На место ЧП выехали три единицы техники и 12 специалистов. Выяснилось, что горит частный жилой дом.

Борьба с огнем была долгой. Потушить пожар удалось лишь к 4 часам утра.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ripato